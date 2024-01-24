上海機場邊檢站去年出入境1,680萬人次　居內地之首

內地周二（23日）從上海邊檢獲悉，去年上海機場邊檢站累計查驗出入境人員1,680多萬人次，連續21年位居內地空港口岸首位。其中，出入境外國人356萬人次，是2022年的19倍，佔比超內地口岸十分之一，同樣連續21年位居內地之首。

過去一年，上海機場邊檢站支持6家外國航空公司試點使用電子登機證辦理出境邊檢手續；足量為航司配送《外國人入境卡》，引導外籍旅客在機艙上提前填寫入境卡，節省在候檢區集中填寫時間。自去年1月8日上海機場邊檢恢復144小時過境免簽政策以來，已有超過2萬名外籍旅客享受到便利。

據統計，去年來華商貿洽談、文化交流、旅遊觀光的外國人入出境數量呈現出逐月逐季攀升的特點。其中第三季度外國人數量是前兩個季度之和，達106萬人次；第四季度外國人數量較第三季度再增加35.8%，達144萬人次，12月份首次超過50萬人次，約是去年1月份的9倍。單看去年全年入境外國人180萬人次，入境目的以商務和旅遊為主，分別佔比34%和25%。