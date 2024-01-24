境外搭建網上賭博平台　內地紅通犯回國自首

安徽省六安市霍邱縣公安局日前成功將境外在逃的跨境賭博案主犯王某秋抓獲歸案，實現六安市紅通逃犯到案「零的突破」。

據霍邱縣公安局消息稱，以王某秋為重要成員的賭博團夥，在境外搭建網絡賭博平台，通過發布網絡廣告方式，引誘中國境內公民參賭。經查，該賭博平台年流水超3.5億元（人民幣，下同，約3.9億港元），賭客10萬多人，涉及全國25個省市，參賭者投注額單筆最高達10多萬元（約11萬港元）。2022年10月，市縣兩級公安機關同步在25個省區市共抓獲疑犯252人，其中境外回流犯疑187人，查扣凍結涉案資金2,000多萬元（約2,200萬港元），查封房產32處。而在案件偵辦過程中，警方發現該境外賭博團夥高級管理人員王某秋潛逃境外未歸，遂於2023年3月協調國際刑警組織對其發布紅色通報。

今年初，警方確認王某秋在境外的藏匿位置後，通過其內地家人勸其回國投案。周日（21日）下午3時，王某秋乘機抵達合肥新橋國際機場，向霍邱縣公安局接機民警投案。經訊問，王某秋如實供述了犯罪事實，現羈押於霍邱縣看守所，案件正在進一步審理中。