以非法手段有償為商家刪差評　9人遭移送起訴

浙江省衢州市開化縣警方近日破獲一宗非法經營案，9人因在電商平台通過非法手段為商家刪除差評牟利近100萬元（人民幣，下同，約110港元），已被移送起訴。

開化縣公安局周一（22日）發布消息，開化縣網警去年6月發現當地有網民在朋友圈發布有償為商家提供刪除差評的廣告，逮捕5名涉案人員，他們互為朋友和同學關係，其中2人曾從事電商工作，了解該行業有「刪差評」的需求。他們自2022年獲悉外省有提供刪差評的工作室，以提供虛假材料向平台申訴、扭曲客戶評價內容等方式為商家有償刪差評，每單可獲利30元至100元（約33至110港元）。涉案人員聯絡工作室，通過在朋友圈發廣告等推銷該業務，賺取差價。他們去年還接手部分需求，自行通過非法手段為商家刪差評，最多一天完成上百單。

警方將外省犯罪團夥的4名涉案人員全部抓獲，扣押多部涉案手機。警方提醒，平台經營者不得刪除消費者評價，違者由市場監督管理部門責令限期改正，可處2萬至10萬元（約2.2萬至11萬港元）罰款，情節嚴重的處10萬至50萬元（約11萬至55萬港元）罰款。