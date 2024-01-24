客機起飛未取下起落架安全銷　國航稱嚴肅追責

內地航空博主周一（22日）指，中國國際航空一架客機因未取下起落架安全銷，被迫返航。國航周二（23日）回應，工作人員因疏忽未取下前起落架安全銷，導致飛機前起落架無法正常收回，機組按程序處置飛機返航。公司除啟動整改，並將嚴肅追責問責。有民航業人士稱，客機起飛起落架安全銷未取下是一個低級錯誤。

涉事的的國航CA1825航班周一從北京首都機場出發，飛往江蘇常州奔牛機場。該博主發文指出，該架由空中巴士A321客機執飛的航班，起飛後發現起落架收不回來，於是返航北京。着陸後，機務人員發現起落架安全銷沒有拔除。航班數據服務公司飛常準資料顯示，該航班於周一上午11時48分從首都機場起飛後，在附近上空盤旋再折返，最終於同日下午4時26分抵達常州，較原定時間延誤3個多小時。

航空愛好者胡磊表示，起落架通常由液壓系統控制，起飛後會被收回。為防止飛機在地面時因意外操作收起起落架，所以在起落架上安裝有安全銷，當安全銷插上時，起落架無法收回。胡磊表示，通常安全銷在飛機起飛前由機務人員取下，再由機師檢查。按國內航空公司一般規定，起落架安全銷取下後，存放在駕駛艙，因此在這次事件中，機務、機組、放行等工作人員均有責任。