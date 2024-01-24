宿舍13死火災事故追責　學校7名責任人遭控制

河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校上周五（19日）深夜發生火警，造成13名留宿學生死亡、4人受傷。方城縣英才學校火災事故處置指揮部周二（23日）發通報稱，涉事學校7名相關責任人員已被依法控制。

通報指出，起火宿舍共有兩道門，其中一道門夜間從不上鎖，以方便學生出入宿舍外的公共廁所。上周五晚該宿舍住有32名3年級男學生和1名宿管員（班主任），當晚上11時接到報警後，方城縣消防救援大隊指揮中心迅速派員到場處置。明火於當晚11時38分被撲熄，其他宿舍未發生引燃。當晚共有307名小學生住校，294名學生被安全疏散到西教學樓。傷者中3年級學生吳某某傷勢較重，經送院治理，目前生命體徵平穩。其餘3名受傷學生經送院檢查及治療，已全部出院。

事發後，火災事故處置指揮部除全力開展傷者救治、家屬安撫、善後處置等工作，又積極做好資金賠付和困難救助。除4名受傷學生外，其餘學生已全部分流至戶籍所在地公立學校就讀。省調查組正全面調查事故原因、事故性質、消防器材配備等情況，紀檢監察部門同步啟動問責調查，對涉及失職失責人員依法依規依紀嚴肅追責問責。