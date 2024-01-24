山東號開展多科目軍事訓練　探尋戰力增長點

解放軍海軍周三（24日）發布首艘國產航空母艦山東號的最新影像，剛完成一系列訓練任務的山東號近日在靠泊海南三亞某軍港碼頭期間，又開展多科目常態化軍事技能訓練。

據報道，山東號一場臨機損管消防訓練在飛行甲板下的艙室展開，演練現場有消防服、水槍、溫度檢測儀，士兵全副武裝趕赴模擬發生火災的艙室。士兵在濃煙中克服視線受阻、艙內空間狹小等困難，確認起火原因、針對性撲滅、排煙等連貫作業，快速完成滅火任務。艦上人員指出，這次訓練開展的時間和地點隨機，更貼近實戰化，將進一步總結經驗，梳理短板弱項，為航母履行任務做好安全保障。

艦上人員另在艦島飛行計劃調度室內，開展模擬艦載機收放的調度協同配合演練。等比例縮小的山東號飛行甲板平面圖配合多種飛機模型和代表飛機不同狀態的小零件，輔助指揮員綜合甲板、機庫等多個戰位人員通報的消息，指導調度狹小的航母甲板上數十架戰機在短時間內完成起降、維護、掛彈、加油等作業。指揮官表示，今年會加強航空保障應急處置等科目訓練，有計劃地開展實戰演訓，探尋航母戰鬥力新的增長點。