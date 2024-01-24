內地青年遲婚成風　多地推媒人現金獎勵辦法

內地遲婚、不婚現象愈趨普遍，廣東省多地近日推出辦法，給促成男子結婚的媒人給予最多1,000元（人民幣，下同，約1,100港元）的獎勵。

廣東茂名市電白區旦場鎮青福村上周五（19日）公布，因該村男性未婚青年人數逐年增多，經該村相關會議研究決定，自上周六（20日）起，凡給該村30歲及以上未婚男性介紹配偶並最終完成登記結婚的媒人，村委會給予1,000元介紹費。目前該村戶籍人口約1萬人，30歲到40歲的單身男性大概有400至500人。湛江市吳川市長岐鎮嶺頭村上周也推出類似的媒人激勵辦法，該村小組長李小光稱，該村小組常住人口約2,000人，不少30歲以上青年均單身。過去每年村裏結婚擺酒都有幾十場，去年只有約10場。

內媒周二（23日）報道，上述媒人激勵辦法此前在其他地方已有實踐。其中，河南省焦作市武陟縣小董鄉喬莊村去年初發啟事稱，為需要解決婚姻問題的28歲以上男性提供婚戀服務，村委會擬每年拿2萬元（約2.2萬港元）獎勵給婚姻介紹人。陝西省寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊村同年11月宣布，今年元旦起對成功為未婚男性介紹配偶並結婚的媒人予以現金獎勵。