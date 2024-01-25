內地網絡「租人」服務陷阱多　賣家憂人身安全

內地網絡平台近期出現不少「租男友/女友回家，幫你擺脫催婚煩惱」、「可辦形式婚禮，可見家長朋友」等訊息，聲稱可以提供陪聊、陪玩、扮演角色等服務，並列明價目。內媒周三（24日）報道，與來自網絡的陌生者打交道，提供服務的賣家可能陷入騙局，甚至存在一定的人身安全風險。

從事扮演女友業務的湖南女子王小可（化名）表示，有人在平台上描述得比較簡單，當加了聯絡方式後就直接問價，「這種人並不是單純找女友扮演，而是想要更多的親密接觸」。她表示，試過被約外出吃飯逛街，之後被對方帶到一處私人影院，嚇得她回去立即把對方從聯絡人中刪除。此外，以租伴娘為由實施詐騙的情況也時有發生。有受訪者表示，一些中介不僅事先讓伴娘交押金，還會通過高額抽成獲利，只有多拉人進入租賃平台，才可以退回部分押金。也有一些地方存在「鬧伴娘」（調戲伴娘）的陋習，可能引起有關性騷擾的糾紛。

上海申浩律師事務所高級合夥人張玉霞律師指出，由於這類租賃服務很多都不簽訂書面協議，當租賃雙方發生爭議時，需要通過雙方的聊天紀錄等證據才能判斷。京都律師事務所律師常莎認為，「租人」市場混亂主要表現在供需雙方無正規渠道平台作為中介，從而形成訊息交流混亂、需求方資格模糊等問題。張玉霞認為，網絡服務平台也應加強監管該類服務，審核雙方身份及服務等相關材料，同時保證投訴通道暢通，對以此從事違法犯罪行為者一律封號，並報公安機關處理。