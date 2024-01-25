新疆單日逾1600次餘震　中央撥3000萬人民幣救災

中國地震台網正式測定，新疆克孜勒蘇州阿合奇縣周四（25日）上午6時21分發生黎克特制5.2級地震，震源深度15公里。新疆阿克蘇地區烏什縣周二（23日）凌晨發生7.1級地震後，截至周四上午8時共記錄到2,708次餘震，其中過去一天新增餘震1,604次。財政部、應急管理部已緊急預撥3,000萬元人民幣（約3,300萬港元）中央自然災害救災資金。

烏什縣地震的餘震中，3級以下有2,579次，3至3.9級有105次，4至4.9級有18次，5至5.9級有6次。當中最大餘震為5.7級，距離主震震央約22公里。中國地震台網另測定，周四上午8時56分在青海海西州都蘭縣發生4.3級地震，震源深度15公里。

烏什縣地震發生後，各方力量持續加大物資調撥力度，疏散安置災民。國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同中國民航局向災區運送的1,000個暖爐，周三（24日）抵達阿克蘇地區。烏什縣和阿合奇縣分別設置18和11個安置點，共安置超過1.6萬災民。部隊官兵仍在災區組織醫療巡診，住建部門入村鑑定評估房屋受損情況，目前災區通訊、供電、供水基本正常，進出道路暢通。