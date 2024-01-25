團餐只吃饅頭配粥　網民投訴旅行社貨不對辦

內地有網民日前在社交平台投訴，在黑龍江省哈爾濱市參加一個團費1,680元人民幣（約1,860港元）的旅行團，每天團餐都只有饅頭配粥和鹹菜，吃雞蛋則要另外付費。該網民又指，行程期間路費均自費，到景點後要付門票費，安排跟報團時內容完全不同。當地相關部門周二（23日）表示，涉事旅行社與遊客達成和解。

針對網傳情況，哈爾濱市道里區文化體育和旅遊局周二發通報稱，經初步調查，遊客與涉事旅行社簽訂5天「哈亞雪」從哈爾濱出發到亞布力、雪鄉旅遊線路包價旅遊合約，團費總價包括往返車費、4晚住宿、6頓正餐及4頓早餐、雪鄉景區門票、亞布力滑雪門票、人身意外保險、贈送冰雪大世界門票。雙方同時簽訂了自費項目補充協議，合約中未對用餐標準作明確約定。經該局調解協商，涉事旅行社與遊客和解，遊客對處理結果表示滿意。該局亦對該旅行社其他涉嫌違規違法行為立案調查。

哈爾濱市道里區文化體育和旅遊局表示，將持續加強對旅行社及從業人員的業務培訓和管理，進一步強化遊客至上的服務理念，進一步提升服務水平和服務質量。當局提醒遊客，認真核實旅遊合約相關內容，特別是用餐的約定。