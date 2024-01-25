台稱全程掌握美艦過航台海　大陸3氣球越中線

美國驅逐艦約翰‧芬恩號周三（24日）過航台灣海峽，是台灣本月13日舉行大選以來美國軍艦首次通過台海，也是今年首次。美國海軍在聲明中強調，這條通道位於沿海任何一個國家的領海之外。台國防部則稱，全程掌握周邊海、空域動態。

美國海軍第7艦隊發聲明表示，約翰‧芬恩號通過台海，展現美國致力於維護所有國家航行自由原則的承諾，國際社會成員不應受到恐嚇或脅迫，而放棄其權利和自由。台國防部則指，該美艦當日由北向南航經台海，通過期間台軍全程掌握，周邊海、空域狀況正常。

解放軍東部戰區發言人較早前回應稱，約翰‧芬恩號當天過航台海並公開炒作，批評美軍近期頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定，東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。大陸傳媒另報道，一架美國空軍RC135電偵機周一（22日）飛經台灣北部空域進行任務時，與返台民航機在彭佳嶼北面航路上以目視距離交會，首次被台灣民眾拍下。

台國防部周四（25日）公布，周三早上6時至周四早上6時期間，共偵獲解放軍軍機18架次在台海周邊出沒，其中4架次逾越中線及其延伸線，進入台西南等空域。台方於周三上午5時57分、下午3時11分及3時30分，共偵獲3個大陸空飄氣球越過中線向東飄行，分別出現在基隆西方72浬、屏東西方124浬和132浬，高度介乎1.3萬呎至2.4萬呎，同日上午6時32分、下午3時57分及4時14分各自消失。