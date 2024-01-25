新余大火多人爬梯摔下樓　跳床墊保命

江西省新余市周三（24日）發生的店舖大火造成死傷枕藉，當中不乏學生。親歷者憶述，樓梯通道煙霧彌漫，有人用梯子逃生，亦有人從二樓跳下，由地面人員以床墊接住保命。兩名女生從火場幸運逃出，全身被熏黑，比V字手勢合影報平安。惟有家長收到兒子發來的現場影像後，失去對方音信。

附近一間超市老闆表示，火雖然是從地下一樓燒起來，但濃煙蔓延至二樓，樓內有很多網吧、培訓機構，培訓機構主要面向大學生，江西工程學院正是在附近。現場可見，多名相信是學生的青年從二樓陽台的窗戶爬出來，樓下一間烤肉店旁邊的牆上，有民警、群眾等多人扶着梯子，讓爬窗青年沿梯子爬到一樓逃生，還有一人爬了一半直接跳了下來，摔倒在地上。

現場一名學生的母親洪女士表示，就讀新余警官學院的兒子當日赴起火大樓的二樓一個名為「博弈尚榜統招專升本」的培訓機構上課，下午3時25分給她發來一小段教室內布滿濃煙的影片，稱自己被困在機構教室內未能離開，隨後更失聯。洪女士趕到救治此次火災傷者的新鋼中心醫院，門診外不少人焦急等待，中途有孩子被推出來，有家屬號啕大哭。洪女士此前聽兒子說過，該培訓班有40多名學生一起上課，她至今仍未收到關於兒子的消息。