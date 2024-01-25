男嬰託兒所疑遭濕口罩焗死　家屬怒告兩照顧員

台灣新北市新莊區公共託嬰中心一名11個月大男嬰，周一（22日）疑因戴上沾濕的口罩，遭活活焗死。台媒周四（25日）報道，男嬰一度掙扎扯口罩，卻遭二度戴上，家屬已對託嬰中心兩名照顧員提告過失致死罪。疾病管制署強調，目前針對託嬰中心等的室內口罩令均已解除。

警方翻查託嬰中心閉路電視，發現男嬰在當天上午7時許由父親送抵，其後趴臥床上休息，曾姓照顧員一個多小時後發現男嬰臉部朝下且無反應，緊急送醫，經搶救判定腦死，家屬當晚忍痛決定拔喉。警方指，現場未發現有外力介入，已通報社會局家防中心。男嬰家屬周三（24日）起訴託嬰中心，警方將林姓和曾姓女照顧員依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後將兩人請回，男嬰死因待檢警驗屍確定。

家屬表示，看了閉路電視才知道託嬰中心說呼吸道疾病開始流行，這星期實施口罩令，懷疑是眼淚和鼻水浸濕口罩，黏住孩子口鼻導致窒息，照顧員卻以為他哭累了睡覺，錯過黃金急救時間。疾管署副署長羅一鈞指男嬰戴口罩是該託嬰中心自行規定，新北社會局副局長許秀能亦強調未強制要求戴口罩。