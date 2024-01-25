最高法：應確立「線上加班」費用認定規則

內地最高法院、人力資源社會保障部、中華全國總工會周四（25日）聯合發布涉欠薪糾紛典型案例，其中一宗涉及僱員向公司追討「線上加班」加班費。最高法院表示，應積極因應數碼經濟下的新型工作方式，確立線上加班費認定規則，保障勞工及時足額獲得勞動報酬。

案情指，李某入職某文化傳媒公司擔任短視頻運營總監，雙方簽訂期限自2020年4月8日至2023年4月7日的勞動合同，試用期3個月，試用期工資標準為每月2萬元（人民幣，下同，約港元）。李某在職於非工作時間完成回覆設計方案、方案改進等工作，公司其後以試用期不符合錄用條件為由解除與李某的合同，未支付加班費。李某於是申請勞資爭議仲裁，再入稟要求支付延時加班費、雙休日加班費。法院認為加班費金額應考慮勞工職位工作情況、僱主業務特徵及報酬給付標準等計算，李某的工作無需在僱主工作場所完成，且工作時間較為分散，難以量化考勤和進行科學統計。根據李某提交的微信內容、自述公司的考勤時間及工資標準，法院確定涉事公司支付部分延時加班費及休息日加班費。

最高法院相關負責人指出，本案中法院在認定「線上加班」加班費時，以勞動者提供的勞動佔用其休息時間為認定標準，綜合考慮勞動者的加班頻率、時長、工資標準、工作內容等因素，視情況認定勞工的加班費。