遊客擅入高空棧道危險打卡　景區稱未對外開放

浙江省溫州市雁蕩山景區內一條由木板搭建的棧道，近日成為網紅博主的打卡熱點，有人更危坐在高空棧道無護欄的路段拍照。雁蕩山景區周三（24日）表示，網上影片中的棧道尚未對外開放，遊客不得進入。

內媒近日在多個內地社交平台發現，早在前年就有網民發布行走在該條未完工棧道上的相關影片，且獲得大量點讚。有網民介紹，該棧道海拔600多米高，7至8公里長，未完工無護欄的路段約500至600米。雁蕩山景區工作人員表示，網民所指的棧道應該在顯勝門景點附近，已修建多年，但尚未開放。為防發生意外，景區已在該處設置安全提示牌，又安排專人看管。

雁蕩山風景旅遊管理委員會官網顯示，雁蕩山管委會去年9月21日曾發通告稱，雁蕩山顯勝門中高山遊線位於龍西鄉，海拔約600米，該遊線的建成將改變雁蕩山傳統的「谷底看山」的觀光型旅遊模式。該遊線處於施工狀態，崖壁的危石可能隨時掉落，未經審批禁止擅進顯勝門中高山遊線，違者將按有關規定處罰。有律師認為，遊客無視警示擅自進入未開放的危險區域並發生意外，應負有主要責任。但景區如未能提供足夠安全保障措施或未能有效執行措施，一旦發生事故，景區可能也需承擔一定責任。