暴雪重創內地約兩成黑斑蛙場　養殖戶損失慘重

湖南省多地周一至周二（22日至23日）出現暴雪天氣。內媒周四（25日）報道，據初步統計，僅湖南、江西兩省就有2至3萬畝黑斑蛙養殖場受災，約佔全國黑斑蛙養殖面積兩成。其中不少蛙場的棚網等基礎設施被暴雪壓垮，導致四至五成存欄蛙凍傷損耗或缺氧死亡，損失達50萬至60萬元（人民幣，下同，約55萬至66萬港元）。

衡陽市衡陽縣界牌鎮界江村養殖大戶許喜俊指青蛙養殖是當地支柱性產業，他50畝的黑斑蛙養殖場在這輪暴雪中被夷為平地，場內天網（防雀鳥捕食的保護網）、鋼管和大棚全部坍塌，一年100萬元（約110萬港元）的投資損失一半，這還未計在泥土裏冬眠凍死凍傷的成年黑斑蛙。這些數以萬公斤的黑斑蛙，春節期間市場價格可漲至每公斤34至36元（約38至40港元）。該縣農業農村局指，此次暴雪中衡陽縣漁業出現不同程度受災，其中蛙類受災最嚴重。

據中央氣象台網站周四消息，監測顯示，江南、華南東部當日早晨氣溫較前一日明顯回升，江西、浙江、福建等地升溫幅度達到4℃至6℃。預計本周內，南方地區氣溫繼續穩步回升，周五至周六（26日至27日）氣溫將回升至接近歷史同期水平。江南、華南等地周六後降雨逐漸增多，廣西、廣東、湖南、江西、浙江、福建等地將迎來一次降雨天氣過程。