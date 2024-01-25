昭通市山泥傾瀉增至43死　二次災害風險大

雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村周一（22日）發生山泥傾瀉，增至43人遇難。內媒（25日）報道，當日再搜尋到9名失聯人員，但均無生命體徵，至此失聯人員減至1人。連日來，當地夜間最低溫度只有-5℃至-4℃，加上再次發生山泥傾瀉的風險大，增加了救援難度。

截至周二（23日），共有省、市、縣救援力量1,000多人、81隻搜救犬，150多台挖機、裝載機、運輸救援車輛參與救援，現場部署6支專業搜救分隊，利用雷達生命探測儀、音視頻探測儀、無人機、搜救犬等技術手段，在多個區域開展搜救。消防員周三（24日）搜尋到一名被埋人員，徒手清理廢墟防止造成二次傷害，其中一名消防員因時間長及用力大導致手指受傷。

昆明市消防救援支隊作戰訓練處高級工程師楊榮周三表示，該隊負責的作業區域正對滑坡衝擊面，是7個作業區中土方量最大、作業面積最大、埋深最深、搜救難度最大的區域。據初步估計，該區域埋深達8至10米，巨石多，有些巨石或重達百噸。該區域面臨二次山泥傾瀉的風險較大，且受損建築處於暫時穩定狀態，如受外力影響可能再發生坍塌。搜救隊員已加強觀察哨，監測是否有巨石滾落或房屋二次坍塌風險。