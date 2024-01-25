疑在美徒手毆斃妻子　華裔Google工程師押後出庭

美國科企Google中國籍工程師陳立人涉嫌殺害妻子于軒一，陳立人原定周三（24日）下午首次出庭，但再次延後到周五（26日），聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室同時透露已與于軒一家人通電話，他們正準備前赴美國。

陳立人面對重罪指控，涉及非法並惡意殺人，而且表現出高度殘忍、惡毒或冷酷無情。檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）表示，案件提審延期到周五，陳立人目前在醫院，他拒絕透露被告入院原因。他指，死者的家人尚在中國，準備赴美，雙方已通話，因為此案仍在調查，必須尊重涉案人員和被害人私隱。他強過，檢方會繼續要求提審直到陳立人過堂為止，目標是確保他再也沒有機會傷害任何人。

案情指，陳立人和于軒一上周一（15日）曾到朋友家吃晚飯，陳立人奇怪地整晚大部分時間都很安靜，眼神茫然。該名友人向警方指，當時對陳立人的行為舉止明顯變化感擔憂，上周二（16日）於是到陳立人的寓所查看，結果在屋外發現他有異樣，於是報警。警員進屋後發現于軒一倒臥地上，屋內及陳立人身上布滿血漬。于軒一頭部受到嚴重鈍器傷，英媒引述報告指警員在現場找不到武器，相信陳立人是徒手多次擊打于軒一頭部致死。