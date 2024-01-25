長榮勞資協商欠進展　觀光署稱罷工預告期不足

台灣長榮航空機師取得罷工權後，日前揚言在農曆新年罷工，引起旅客和旅遊業界反對。桃園市機師職業工會長榮分會與長榮航空周三（24日）在桃園市勞動局開展取得罷工權後首次協商，資方稱得出5大決議，但工會認為進展不大。觀光署署長周永暉周四（25日）表示，罷工24小時預告期不太夠，認為法律可考慮調整。

勞資協商會議出席單位包括交通部、民航局、長榮航空及工會代表。長榮航空代表指，決議包含落實提供外站免費早餐政策、強化外站福利政策、檢討薪金結構、盡快完成提高副機師、資深副機師最高薪級上限評估等，會在協商基礎上盡快擬定方案，下周三（31日）再開會也會討論停止直接新聘外籍正機師議題。工會認為，公司只提出非常一小步的善意，因目前沒有方案，故無法談判和協商，工會理事會周四會如期討論罷工細節，公布兩個罷工警戒區段，可能落在下月7日至18日春節期間，及3月30日至4月7日清明連假期間。

預訂了農曆新年長榮航空班機的旅客擔心，航班會否取消或變動。周永暉表示，希望勞資雙方多溝通，讓事件和平落幕；又認為罷工預告期應長一點，如罷工衝擊國際旅客，航空業有合作機制，亦可能啟動備援計劃降低衝擊。桃園機場公司副總經理李俊德表示，一旦罷工將有大量旅客排隊改機票，已要求航空公司設置號碼機掌握進度，也會協調會議室等讓旅客休息。