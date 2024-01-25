陽泉幼兒園辦集紅包活動　被質疑變相亂收費

山西省陽泉市一間幼兒園近日發起家長為自家孩子「集福氣」的比賽，有家長質疑幼兒園利用活動變相亂收費，於是上網舉報。當地教育部門已約談幼兒園園長及發出警示，告誡幼兒園舉行任何活動要慎重考慮，不能盲目執行。

內媒周四（25日）報道，幼兒園讓家長透過微信朋友圈發起集紅包活動，實際上是比賽那位家長集的紅包多，紅包金額從10元至1,000元人民幣（約11至1,104港元）不等，卻沒有交代活動詳情，僅註明「本活動不收任何費用」及「本活動解釋權歸活動組委會」所有。

陽泉市區教育局表示，教育局已聯絡涉事幼兒園詳細了解情況，幼兒園為宣傳而舉辦集福活動，集福為第三方平台承辦，規則是每天每個微信可以為孩子集一個福氣值。活動期間幼兒園發現家長有刷禮物的問題，第一時間與第三方平台溝通，並迅速告知家長重視參與，不要掏錢刷禮物。家長自發支付的紅包金額與幼兒園無關，而且在幼兒園給家長下發的活動通知中從頭到尾均未出現「本活動解釋權歸活動組委會」等字樣，活動周一（22日）結束。