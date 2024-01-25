天津警備區少將政委李軍　南下廣東履新

內媒周三（24日）報道，中國人民政治協商會議第十三屆廣東省委員會第二次會議周一（22日）在廣州舉行期間，天津市委常委、天津警備區少將政治委員李軍以廣東省軍區主要負責人身份出席，顯示他已南下廣東履新。

報道提到，廣東省委書記黃坤明、省長王偉中，省人大常委會主任黃楚平，全國政協港澳台僑委員會副主任王榮在主席台就座，祝賀大會召開，另還有省軍區、省法院、省檢察院主要負責人李軍、張海波、馮鍵等領導。現年55歲的李軍是軍事學碩士，曾擔任前第12集團軍政治部主任，2017年改任新組建的東部戰區陸軍第71集團軍副政委，2017年7月晉升少將軍銜。

此外，浙江省軍區司令員辛克利，浙江省委常委、省軍區政委孫文舉等部隊首長，周日（21日）會見舟山市市領導，顯示兩名將軍首度以新身份亮相。其中孫文舉曾任駐香港部隊政治工作部副主任、駐澳門部隊政委等職，去年履新浙江省軍區政委。另外，去年底任青海省軍區政委的楊龍溪，周一至周二以青海省委常委、省軍區黨委書記、省軍區政委身份主持會議，並代表省軍區黨委常委會作工作報告，顯示他已履新省委常委。