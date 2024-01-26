1歲童遭打至終生半癱　狠父囚8年10個月

台灣高雄一名吳姓男子，前年因1歲幼子哭鬧，他竟長期毆打凌虐，致幼子重度腦傷、半邊癱瘓，且犯後置之不理，幼子的相關治療及生活費用，都由市政府社會局全數支付。最高法院近日以對未滿18歲者施以凌虐致重傷罪，判狠父囚8年10月定讞。

經營網絡買賣的25歲的吳姓狠父，2022年因不滿當時1歲的兒子經常哭鬧，情緒失控時會毆打對方。同年11月10日，吳男又因男童哭鬧，毆打造成其顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血等傷害。吳的配偶發覺男童情況有異而送醫救治。

男童到醫院救治後，在去年11月13日出院。醫院評估認定，男童因腦傷造成左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能、發展遲緩、癲癇等長期後遺症之重大難治之傷害。

高雄市政府代表向法官表示，男童案發後之相關治療及生活費用，都由高雄市政府社會局全數支付，且吳男及其配偶從無支付相關費用之意，也從未關心男童生活細節。一審及二審考量吳男非但未善盡父親教養之責，且長期以來對幼兒殘忍下手，更非因一時情緒失控所致，案發後未見有何積極彌補或關心被害人之舉、被害人未來需長期面對之身心困境，判刑8年10月，吳提上訴，最高法院駁回確定。