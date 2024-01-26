內地春運開啟　料破紀錄90億人次出行

內地周五（26日）開始為期40天的春運，旅客同日可購買農曆年三十晚當日的火車票。距離春節雖然還有15天，但長三角地區前往雲南、貴州、四川、重慶等方向的客流已明顯增加。據交通運輸部預計，今年春運約有90億人次出行，料創歷史新高。

今年春運，民航客運量迎來大幅增長，中國民航局預計民航客運量將達8,000萬人次。春運期間，東方航空計劃投入783架客運飛機，總飛行小時預計超33萬小時，旗下4架C919國產大飛機將首次執飛京滬、滬蓉春運航班。中國國家航空春運期間亦將加大航班密度，計劃安排航班約6.7萬班次，日均1,693班次，較2019年增加32%，較去年增長40.6%。北京首都機場預計，今年春運旅客量將較去年增長逾60%，其中節前客流高峰為2月8日年廿九，全日進出港旅客量逾20萬人次。春運期間，首都機場將運送旅客720萬人次，日均18萬人次。

本月上旬，長三角前往雲貴方向的日均客流約1.4萬人次，但進入春運後已攀升至3萬人次以上。長三角鐵路春運預計將發送旅客8,900萬人次，日均發送旅客222.5萬人次，較2019年同期增長18.7%，創歷史新高。另外，私家車從2月9日除夕凌晨零時至2月17日正月初八24時的9日內，可免費行駛高速公路。交通部門預計，今年春運自駕出行的客流約有72億人次，將出現超大流量、跨省出行、自駕出行成為絕對主體、持續時間會比較長、高峰時段路網承壓較重等現象。