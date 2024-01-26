女貪官受賄6460萬人民幣　跑步機藏大量黃金

海南省紀委監委與電視台聯合攝製的反腐專題片周四（25日）晚播出第一集，海南省生態環境廳前廳長鄧小剛、海南省市場監督管理局前局長孫穎、海南熱帶海洋學院前院長曹瑜等人出鏡懺罪，詳細案情曝光。其中孫穎的涉案金額達6,460萬元（人民幣，下同，約7,147萬港元），她更在跑步機內匿藏黃金，企圖掩人耳目。

現年57歲的孫穎曾任海南省旅遊委主任，機構改革後為省旅遊和文化廣電體育廳廳長。片中披露，在孫穎名下眾多房產中的一套，辦案人員發現一部看似普通的跑步機內竟藏有一塊塊包裹好的黃金製品，都是孫穎收受的賄賂，經熔煉重鑄後藏在跑步機中，估值約666萬元（約737萬港元）。海南省第一中級人民法院去年9月審理此案，尚未宣判。

片中亦首次披露，鄧小剛的涉案金額達5,189萬元（約5,740萬港元），他去年7月已因犯受賄罪，被海南省第一中級人民法院判處有期徒刑14年半。曹瑜在處理贓款方面比起孫穎更為赤裸裸，辦案人員在其住處的地下車庫搜查，發現他藏匿在商務車內的6個大碼行李箱，裏面的贓款多達1,009萬元（約1,116萬港元）。