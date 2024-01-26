環評膠着延遲開建　深圳西麗高鐵樞紐今年動工

廣東省深圳市最大高鐵站西麗站原定計劃前年開建，但至今尚未動工，廣鐵集團上月指相關工程環評報告未進入批覆階段。內媒周四（25日）引述廣東省政府工作報告指，西麗高鐵樞紐今年開工建設，建成後將超越深圳北站成為該市最大高鐵站，也將成為國內最大的軌道交通換乘站。

西麗高鐵樞紐位於南山區中北部片區，總用地面積約42公頃，東西長約2,200米，南北寬約550米，相當於169個足球場大小。公開資料顯示，該樞紐及相關工程客流密度近期至2035年規劃為每年2,250萬人次，遠期至2045年規劃為每年3,050萬人次，將有助緩解深圳北站接發能力趨於飽和的問題，完善大灣區軌道交通網絡布局。

根據廣鐵集團早前公布的《深圳樞紐新建西麗站及相關工程環境影響報告書（徵求意見稿）》，西麗站設計規模為13個站台25條線路，超過深圳北站的11台20線。其中在國鐵方面，引入贛深高鐵、深茂鐵路、廣深第二高鐵及深汕、深珠城際鐵路；城際鐵路方面，深惠城際鐵路、深莞增城際鐵路在西麗設站；地鐵方面，深圳地鐵13、15、27號線將在西麗設站，29號線將與該三線換乘。