違法放貸兼受賄　國開行前副行長判囚20年

北京市第三中級人民法院周五（26日）公開宣判國家開發銀行前副行長何興祥受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、隱瞞境外存款一案，以上述罪名合併判處他有期徒刑20年，並處罰金510萬元（人民幣，下同，約564萬港元），追繳其犯罪所得及孳息，上繳國庫。

何興祥在2006年至2021年利用不同職務便利，或通過其他國家工作人員為有關單位和個人在辦理銀行授信、子女就業等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受他人財物共計折合約6,636萬元（約7,341萬港元）。他2012年至2014年擔任中國銀行山東省分行行長期間，違規指使銀行人員辦理貿易融資授信，造成銀行本金損失約14.61億元（約16億港元）；又違規決定將有關企業貿易融資授信額度調整為短期流動資金貸款，造成銀行本金損失約962萬元（約1,064萬港元）。

在2015年至2021年，何興祥擔任中國農業發展銀行副行長、國家開發銀行副行長期間，未如實向組織報告其家屬在境外開設、由何興祥控制使用的銀行帳戶內存款約3,369萬元（約3,727萬港元）的情況。鑑於他部分受賄犯罪屬未遂，到案後主動交代辦案機關未掌握的大部分受賄犯罪事實，且如實供述自己受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、隱瞞境外存款全部罪行，認罪悔罪，積極退繳全部贓款贓物，法院對其從輕處罰。