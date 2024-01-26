美報告指中俄研發反衞星武器　華外交部批抹黑

美媒周五（26日）報道，美國太空軍近日發表名為《太空競爭》的評估報告，內容提及中國和俄羅斯正測試研發反衞星武器，用於拒止、破壞或摧毀衞星和太空服務。報告又指中俄經常掩蓋隱瞞有關活動，避免國際社會譴責。中國外交部發言人汪文斌同日回應，美國長期反覆翻炒中國外空威脅論，污衊抹黑中國，不過是為了自身擴張外空軍力、維持軍事霸權尋找藉口。

據報道，這是美國太空軍自2019年12月成立以來，首次公開發表有關太空威脅的評估報告。報告指，中俄正研發一些可用於檢查和修復其他航天設備的多用途衞星，但這些衞星也有可能用作攻擊美國的資產；並警告除了設計和測試反太空武器以干擾或摧毀衞星，中國亦在開發地面激光武器，可損壞美國的衞星傳感器。該報告強調太空中日益擁擠的問題，指截至2022年共有7,096枚衞星在軌道上運行，相對於2002年只有806枚；其中美國擁有最多4,723枚衞星，中國則有647枚。

汪文斌周五在北京舉行的記者會上表示，美國公開將外空界定為「作戰疆域」，大力發展外空軍事能力、挑動大國對抗，是外空軍事化、戰場化的最大推手和外空安全的最大威脅。他批評美國長期濫用太空技術，惡意跟蹤並危險抵近別國航天器，增加外空物體碰撞風險，是嚴重不負責任的行為。中方堅持和平利用外空，反對外空軍備競賽。再次敦促美方停止散播不實言論，停止在外空擴軍備戰的行為，真正承擔應有責任。