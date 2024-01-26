第二艘國產大型郵輪今年入塢總裝　比首艘更大

中國首艘國產大型郵輪愛達‧魔都號元旦從上海出發，完成商業首航。上海市人大代表，中國船舶集團有限公司黨組成員、副總經理孫偉周四（25日）受訪指，第二艘國產大型郵輪將於今年第二季度實現入塢節點，開啟總裝搭載新階段，該集團將以更高質量、更快速度、更低成本建造和交付。

孫偉透露，愛達‧魔都號從上海吳淞口郵輪母港開啟商業首航後，截至周四已順利完成6個商業航次，搭載和服務來自近20個國家和地區的1.8萬多名乘客。他們將繼續聚焦中國乘客的消費習慣和旅遊文化，再創新船上產品並升級服務，融入更多海上絲綢之路元素，將愛達·魔都號打造成國內頂級的美食之船、文化之船和藝術之船。

第二艘國產大型郵輪前年8月在上海外高橋造船有限公司開工建造，至今物資訂貨完成85%，詳細設計完成77%，生產設計完成58%，全船656個分段已有302個開工。孫偉指出，二號船不是首製船的簡單復刻，二號船船長增加17.4米，噸位進一步增長至14.1萬總噸，並提升房艙布局和功能配置，以滿足最新消費需求，成功建造後將進一步創造國產大型郵輪的新紀錄。