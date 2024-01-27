少女服感冒藥患肝衰竭　診所稱處方藥物正常

河南一名15歲少女早前服用感冒藥後出現肝衰竭，病情甚至危急到須接受肝移植手術。內媒周四（25日）報道，配藥的診所稱屬正常開藥，若有問題將承擔責任。少女目前就診的醫院工作人員稱，院方已尋得肝源並計劃周五（26日）前往肝源所在醫院領取，目前評估顯示肝源質量尚可，若存在病理問題則需廢棄和再尋找合適肝源。

少女小哲去年11月12日到魯陽辦事處新鋒街衞生室就診，對方共開5天感冒藥，每包約有6至10顆藥物，每天服用3次。她剛服完5天藥後發現感冒症狀好轉，惟出現眼黃、肚脹、食欲不振等情況，同月29日她前往鄭州大學第一附屬醫院求醫，初步診斷為急性肝衰竭，病情經院方調理已趨穩定，但她返回家鄉醫院治療後，病情再次惡化，總膽紅素嚴重超標，甚至達到需接受肝移植手術的地步。

鄭州大學第一附屬醫院判斷，小哲罹患急性肝衰竭與此前服用的感冒藥存在極大關係，屬藥物性肝衰竭。涉事衞生室則指，小哲或基於病情原因才出現急性肝衰竭，也可能因個體差異，強調處方的是常用感冒藥，並未開嚴重損傷肝臟的藥物給她。小哲目前需要約50萬至60萬元人民幣（約55萬至66萬港元）手術費，有基金會留意到其情況後，表示計劃全額捐助她在院期間產生的自費費用，若資金允許，亦會在她出院後提供資助。