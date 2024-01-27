深圳商家借珠寶疑熔金套現　涉額過千萬人民幣

廣東深圳市多名從事珠寶業的網民指，水貝珠寶市場一名男商人以借貨名義騙取超過60個商家珠寶，更將其中的黃金配飾融化成4公斤重金條，並向受騙商家發訊息稱「對不住了」，疑似套現逃走。內媒周五（26日）引述其中一名受害商家稱，另有部分外地商家同樣中招，估計合共損失逾千萬元人民幣，目前已集體報警。

劉先生是其中一名受害者，他表示，水貝市場一直存在商家借貨行為，較熟悉的同行會從各店舖借貨給客戶看，一般商家會與對方協商好日子並開借貨單，熟人更能掃描臉部取貨。30多歲涉事商家李某某本月12日先後向多個商家借貨，包括鑽石、彩色寶石、珍珠、翡翠等貴重珠寶，由於他從事此行已逾10年，且信譽不錯，水貝市場內亦設有店舖，故其他商家當時並未起疑。李某某上周六（20日）向其中一名商家發送照片，顯示由借來金飾熔成的金條，並發訊息稱「對不住了」後封鎖對方。至周日（21日），許多商家無法聯繫李某某才發現不妥，遂集體到翠竹派出所報案。

劉先生指，目前唯一確定是金飾被熔，是否被李某某套現及珠寶情況仍不清楚，現等待警方消息。有與李某某較熟悉的商家表示，李某某沒有逃走，目前在廣東老家，警方接報後已迅速找到他並調查，但未拘留他。不少同行對李某某的熔金行為感到氣憤，甚至開始要求借貨的人必須交出身份證及押金。