春運翌日　全國鐵路料發送旅客1220萬人次

周六（27日）是春運第二日，全國鐵路預計發送旅客1,220萬人次，春運首日則發送1,106.3萬人次旅客。旅遊平台顯示，下月9日的除夕火車票已開售，但前一日武漢至重慶、北京至鄭州等熱門返鄉線路火車票，一開售就秒光，北京至西雙版納、上海至大理等熱門旅遊線路的航班，僅剩公務艙在售。

來自2024年綜合運輸春運工作專班資料顯示，周五（26日）全社會跨區域人員流動量超過1.89億人次，環比增長9.5%，比2023年同期增長19.7%，較2019年同期增長6.7%。其中最多人使用公路出行，公路人員流動量近1.76億人次，環比增長9.4%，比2023年同期增長16.6%，較2019年同期增長6.4%。

廣東廣州白雲機場口岸出入境客流日漸增加，周五查驗出入境人員超3.7萬人次，出入境航班超260架次，共查驗出入境人員超2.4萬人次，出入境航班超200架次，客流較平時有所增長。隨農曆新年假期臨近，口岸入境中國籍旅客數量增長態勢明顯，多為境外務工人員、港澳台和海外華人。