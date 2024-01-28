銀川燒烤店爆炸損近5115萬人民幣　調查報告揭主因

寧夏回族自治區銀川市燒烤店去年6月21日晚發生燃氣爆炸，導致31人死亡、7人受傷。國務院常務會議日前審議通過調查報告，事故調查小組認定此是一宗生產安全責任事故，直接經濟損失5,114.5萬元人民幣（約港元）。自治區公安機關對涉嫌違法犯罪的15名涉案人員立案偵辦，當地紀檢監察機關對事故中涉嫌違紀違法的66名公職人員進行嚴肅追責問責。

國務院事故調查小組調查認定，這是一起因相關企業違法違規檢驗、經營，並配送不符合標準的液化石油氣瓶，燒烤店在使用中違規操作發生洩漏爆炸，地方黨委政府及其相關部門履職不到位、燃氣安全失管失控，造成的生產安全責任事故。事故直接原因是液化石油氣配送企業違規向燒烤店錯送有氣相閥和液相閥的「雙嘴瓶」，店員錯誤安裝調壓器和打開開關，導致大量氣體洩漏噴出，造成爆炸。

報告亦顯示，現場由於沒有組織疏散，唯一樓梯通道被炸毀的隔牆嚴重堵塞，二樓臨街窗戶被封堵並被焊接的鋼製廣告牌完全阻擋，嚴重影響人員逃生，導致傷亡擴大。當局認為此次事故暴露地方黨委政府和相關部門專案整治敷衍了事，源頭管理失職塞責，餐飲場所執法檢查寬鬆等。調查組強調要關注安全排查，嚴格市場准入，提高安全監管效能，整治餐飲隱憂和完善法規標準等。