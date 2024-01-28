冬天變炎夏　明日起連5日飆升至30°C高溫

台灣氣象署周日（1月28日）指出，當日清晨夜晚仍偏冷，西半部12°C、北部日間高溫15°C。氣象專家林德恩表示，周一（1月29日）起寒冷天氣將逐漸回暖，尤其周二（1月30日）到周六（2月3日）明顯升溫，北部25°C、中南部30°C，形容有冰火五重天的感覺。

林德恩在Facebook指出，本周由於水氣偏少，加上環境轉為東南風到偏南風，天氣相當晴朗穩定；南部天氣更暖，且一天比一天熱。周日預測指，周二至周六期間，北部、東北部及澎湖高溫在22°C至25°C、中南部26°C至30°C、東部24°C至27°C；西半部日夜溫差大，民眾應適時添增衣物、保重身體。

氣象署指出，周日仍為東北風環境，加上華南水氣移入，北部、東半部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；氣溫方面，各地夜晚清晨仍偏涼冷，西半部及宜蘭低溫12至14°C，空曠地區或近山區低溫接近10°C，花東約15°C、16°C；白天北部、宜花仍偏涼，高溫約15到17°C，中部19至22°C，南部23至26°C，中南部日夜溫差大。