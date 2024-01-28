南方降雨量增多　中東部將迎來大範圍雨雪

內媒周日（1月28日）報道，南方降水區域從西南地區向東擴展；周一（1月29日）及周二（1月30日），南方多地將被陰雨籠罩，其中周一雨勢較強，局地有暴雨。周三（1月31日）至下周日（2月4日），中東部地區將迎來一次大範圍雨雪天氣，民眾需關注雨雪對春運出行的不利影響。

在上周六（1月27日），雨雪天氣主要出現在西南地區等地。監測顯示，當日早上8時至周日早上6時，雲南、貴州、華南等地出現小雨，雲南東部、廣西、廣東部分地區中雨，雲南曲靖、貴州中西部出現雨夾雪，貴州畢節和黔西南局地出現凍雨。

氣溫方面，月底之前，由於冷空氣勢力較弱，大部地區氣溫保持回升的趨勢，最高氣溫10℃線逐漸北抬至黃淮南部。其中，貴州至江南中南部、華南一帶升溫幅度更大、持續時間更久，累計升溫幅度將普遍超過10℃，部分地區接近甚至超過20℃。周三至周四，南方大部氣溫將達到近期高點，最高氣溫20℃線北抬至江南中東部，華南南部可達25℃左右。

但從周三起，隨着冷空氣以及雨雪天氣展開，大部氣溫又會自北向南陸續下滑。到周五（2月2日），冷空氣將推進到長江以南，屆時淮河以北大部最高氣溫將低於0℃、長江沿線在5℃上下，氣溫從偏高轉為明顯偏低。鄭州未來3天最高氣溫基本在10℃附近波動，但周五最高氣溫會降至-3℃，公眾請關注天氣變化，及時添衣保暖。