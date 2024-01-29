中俄天然氣管道建設　料因經濟效益延期

中國和俄羅斯計劃建設一條大型天然氣管道，由俄方出售天然氣。蒙古總理奧雲額爾登周日（28日）預計，原本有望今年開始的管道建設將延誤，因為中俄尚未就項目的關鍵細節達成共識，仍在研究經濟效益。

名為「西伯利亞力量2號」的天然氣管道預計全長3,550公里，連接俄羅斯西部天然氣田與中國，其中950公里穿越蒙古領土。奧雲額爾登向英國傳媒透露，中俄雙方仍需要更多時間，進行更詳細的經濟研究，過去兩年創紀錄的全球天然氣價格使談判變得複雜，中俄雙方仍在進行計算和評估。

中國外交部回應報道，指中俄雙方一貫本着互相尊重、互利互惠的原則展開天然氣領域合作。俄羅斯副總理諾瓦克上周四（25日）稱，在與中國合作夥伴簽署具約束力的協議後，將確定天然氣管道最終建設時間。中國目前通過2019年開始運行的西伯利亞力量管道從俄羅斯東部接收天然氣，該管道去年輸送約230億立方米天然氣，2025年料達380億立方米的滿負荷能力。俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動以來，歐洲停止從俄進口天然氣，俄方期望爭取新市場。