春節前大範圍強雨雪襲內地　入冬以來持續最久

中央氣象台周一（1月29日）發布消息，內地中東部地區周三至下周一（1月31日至2月5日）將進入入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪天氣過程，農曆新年前大範圍持續性強雨雪天氣來襲，10省將出現暴雪或大暴雪。其中河南、山東、湖北等地降雪強，具有極端性，雨雪持續近一周，嚴重影響交通出行。

據預測，黑龍江、新疆、西藏等地部分地區，周一有小到中雪或雨夾雪，其中新疆伊犁河谷局部地區有5至9毫米大雪；江南、貴州、華南、台灣等地部分地區有小到中雨，其中江西東部、廣西東北部等地局部地區有25至40毫米大雨。華北、黃淮等地周一至周二（1月30日）大氣擴散條件轉差，有區域性輕至重度霾，周三受冷空氣和降水共同影響逐漸消散。北方地區屆時自西向東出現強降雪，南方降雨區域主要在長江中下游地區。

氣象專家指出，此次雨雪天氣過程具有雨雪覆蓋範圍廣、持續時間長、凍雨範圍大、部分地區累計降水量具有極端性等特點。陝西、山西、河北、河南、山東、湖北、湖南、貴州、遼寧、吉林部分地區料有暴雪、大暴雪甚至特大暴雪，累計降雪量10至20毫米，局部地區超過30毫米。預計未來10天，黃淮及南方地區多雨雪天氣，降水日數可達6至9天，江南、華南等地部分地區料有120至180毫米雨量，較常年同期偏多2至6倍。