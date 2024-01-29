立法院長選舉將舉行　韓國瑜拜會民眾黨團尋支持

台灣立法院周四（2月1日）將舉行正副院長選舉，民眾黨8席立委掌握藍綠勝負關鍵下，代表國民黨角逐正副院長的準立委韓國瑜和立委江啟臣，周一（1月29日）拜會民眾黨團尋求支持。韓國瑜表示，在約40分鐘閉門會議中，與民眾黨交換對於立法院改革的主張與理念，強調一定照顧小黨、尊重少數。

韓國瑜表示，雙方在會上溝通立法院改革、在野黨未來能否聯手滿足台灣人民需求與期待，幾乎無所不談，所有溝通的意見都非常徹底。他又指，期待跟民眾黨立委當選人，在未來立法院帶來新改革、新期待，能共同有更卓越表現，滿足人民期待。另對於國民黨總召選舉中，立委賴士葆為黨內團結禮讓對手傅崐萁而退選，一同拜會民眾黨團的台北市長蔣萬安表示欽佩。

民進黨團推舉現任立法院長游錫堃、蔡其昌續戰，亦會拜會民眾黨團。游錫堃較早前在社交平台發表公開信，對民眾黨提出修法建立立法院聽證調查、強化人事同意權審查等「4＋1」點立法院改革表示贊同，並承諾朝此方向前進。民進黨主席、總統當選人賴清德周一受邀出席民進黨立法院黨團會議，稱未來歷史或記載在所有總統中，他最喜歡、最常回立法院。他希望大家善用新平台，注意朝野政治攻防、大陸認知作戰等。