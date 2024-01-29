長榮航空與機師工會達共識 農曆新年及清明不罷工

台灣桃園市機師職業工會近日與長榮航空公司爆發勞資糾紛，醞釀在農曆新年期間罷工。工會周日（28日）晚發聲明指，工會長榮分會與長榮航空逐項達成協議，並正式簽約。原定周三（31日）舉行的勞資協商取消，機師也不會在今年農曆新年和清明節連假罷工。

協議包括在長榮航空去年底宣布的調薪外，同意於本薪及職務津貼項目，再調漲正機師每月1.35萬元（新台幣，下同，約3,400港元）、資深副機師每月1.1萬元（約2,800港元）、副機師每月1萬元（約2,500港元）。公司承諾將定期檢視外站津貼，盡快於上半年度進一步上調，亦同意不直接以正機師身份聘用外籍機師。勞資雙方簽署協議生效日起至2026年5月31日，不再就上述3項勞資問題發動爭議行為。

介入協調的行政院副院長鄭文燦周一（29日）表示，協商經過諸多努力，專案小組已成立逾兩周，最後密集協商20小時，特別肯定長榮航空與機師工會都能發揮智慧、創造雙贏。交通部長王國材則指，上周一（22日）罷工投票後至上周六（27日），每日退約5,000張機票，這部分留給長榮航空自行處理。