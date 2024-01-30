深圳企業涉巨額回收藥物騙保案　市監局調查

內地官媒近日報道不法分子非法回收的「回流藥」騙保黑幕，當中提到廣東深圳一間涉案企業。深圳市市場監督管理局周日（28日）通報，已於本月10日立案調查，並在節目播出後查封涉事企業藥品倉庫，勒令企業在全國的25間連鎖店暫停經營，現場調查暫未發現報道提及的藥品。

雲南省普洱市醫保局2022年初發現，當地有患者的醫保卡出現異常，他們短時間內在多間醫院頻繁開治療腎病的藥物。這些醫保卡持有人幾乎都是尿毒症患者或其他特殊病、慢性病人。當局接獲藥企舉報，他們銷售到普洱醫院的海昆腎喜膠囊在其他省份出現，更流入市場，惟此為特殊藥，不允許流入市場交易。警方其後查獲普洱市和西雙版納州有3個非法藥販團夥，主要對接人為昆明的李某新，他們教唆及引誘慢性病、特殊病醫保卡持有人到多間醫院開藥，以低價收購藥物再轉手賣出。

李某新非法收購雲南省及鄰近省份的醫保藥，要求藥販以茶葉和衣物名義速遞給他，其中與張某英交易量最大且頻密，其為深圳市都市大藥房有限公司創業分店等多間醫藥公司法人代表，兩人僅3個月已涉及700多萬元人民幣（約774萬港元）資金往來。警方2022年5月抓獲26名疑犯及查處8個藥品倉庫，並在李某新在昆明的出租屋查獲9噸3,000多種非法轉售藥品。警方將收繳藥物全數銷毀，並對李某新和張某英採取強制措施。