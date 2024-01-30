英脫歐增政策自由度　台代表促加強經貿合作

台媒周二（30日）引述台灣駐英國代表姚金祥指，退出歐盟讓英國在貿易和對外政策享有更大自由度，並促進英國更關注台灣及印太區域，協助台灣抵抗大陸孤立台灣的企圖。台方希望英國能成為其在歐洲地區的最大貿易夥伴。

姚金祥近日接受英媒專訪表示，很多台灣的對歐洲投資選擇落腳英國。台經濟部統計顯示，直至2022年底台灣對歐投資中，近4分之1是投資英國，僅次於台灣對荷蘭投資。相對歐洲個別國家，英國對台灣的投資總額也僅次於荷蘭，金額累計達91億英鎊（約904億港元）。姚金祥稱，台英強化投資貿易關係可讓英國在進入台灣的半導體等關鍵產業取得優勢。

在科技和產業合作方面，姚金祥指台灣特別着重與英國在尖端科技領域發展合作，積體電路設計和製造均是台英強項；除了產業和研究合作，台英也可攜手培育人才，人工智能、離岸風力發電、電動車電池相關科技亦為台英合作重點項目。他又指，台英雙邊關係進展也反映在英國對台灣的人事布局，包括英派駐台人數增加，在台辦事處大幅擴編。台英去年11月簽署深化貿易夥伴關係協議，初期將在雙邊投資、數碼貿易、能源和淨零碳排等領域展開對話。