新疆再有5.7級地震　災民生活漸回正軌

新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣周二（30日）上午6時27分發生黎克特制5.7級地震，該縣及鄰近的阿克蘇地區烏什縣震感明顯，暫未有傷亡報告。烏什縣上周二（23日）發生7.1級地震，當地抗震救災指揮部已宣布終止地震災害應急二級響應。內媒周一（29日）報道，災民生活漸回正軌，生產有序恢復，災後救助及恢復重建工作正在推進。

據中國地震台網消息，周二上午在阿合奇縣發生的地震，震源深度10公里。地震周邊5公里內的村莊有克其硝，20公里內無鄉鎮駐地分布，50公里內的鄉鎮有阿合奇鎮、蘇木塔什鄉，震央距阿合奇縣33公里、距烏什縣47公里。克孜勒蘇柯爾克孜自治州消防救援支隊與當地公安、應急等部門核實，目前無傷亡或房屋倒塌報告。

內媒周一從烏什縣、阿合奇縣農業農村部門了解當前牧業生產情況，兩縣飼草料儲備充足、價格平穩，農業農村部門將根據實際需要保障供應。兩縣均已開展對地震中死亡牲畜的無害化處理，以及其所在棚圈的消毒工作。烏什縣為安置在縣城的群眾開通「餵羊專車」，幫助群眾解決家中牲畜餵養不便的困難。阿合奇縣庫蘭薩日克鄉於地震後從山區牧業點轉移3,250隻羊，集中在鄉裏一處畜牧養殖點，由工作人員幫助牧民餵養。阿合奇縣政府已調撥10噸玉米飼料，再加上鄉原有儲備，飼草料供應充足。