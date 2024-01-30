內地面臨16年來最複雜春運天氣　多地提前應對暴雪

內地將面臨2008年以來最複雜的春運天氣，中央氣象台預測周三至下周一（1月31日至2月5日），中東部地區將出現大範圍持續性雨雪冰凍天氣，10省料有暴雪，多地積極應對。南方地區周一（1月29日）出現明顯降水，吉林和遼寧周二（1月30日）需關注降雪對交通等的影響，華北中南部、黃淮等地周二至周三將有霧霾天氣。

中央氣象台首席預報員孫軍提醒，目前正值春運返鄉高峰期和冬季農業生產重要時期，需高度關注此次天氣對農業生產和交通出行的不利影響。這條雨雪分界線以北地區多有中到大雪、部分地區暴雪甚至大暴雪，以南地區有中到大雨、局部地區暴雨，並伴有較大範圍雷電，其中周五至下周日（2月2至4日）為降雪最強時段。

河南、山東、湖北、湖南、貴州等地要求，全力做好各項防範應對工作。其中河南當局周一發布通知，要求天氣實況監測、分析預報，多渠道、多形式發布預警和避災提示，適時啟動應急響應；山東有蔬菜合作社準備防凍物資；湖北則在重點輸電線路編製除冰方案等。中央氣象台周二繼續發布大霧黃色預警，預計廣東北部等地有能見度不足500米的濃霧，局部地區有能見度不足200米的強濃霧。