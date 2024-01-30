新疆人大會議揭幕　今年擬接待遊客3億人次

新疆維吾爾自治區十四屆人大二次會議周二（30日）在烏魯木齊的新疆人民會堂開幕。自治區主席艾爾肯‧吐尼亞孜發表工作報告時稱，去年新疆地區生產總值增長6.8%，絕大部分經濟指標增速居內地前列，是近幾年來自治區經濟社會發展質效最好的一年。今年自治區經濟社會發展主要預期目標，包括地區生產總值增長約6.5%。

自治區政府工作報告指出，去年當地規模以上工業增加值增長6.4%，一般公共預算收入增長15.3%，固定資產投資增長12.4%，社會消費品零售總額增長18.8%，進出口貿易總額增長45.9%，城鄉居民人均可支配收入分別增長5.6%、8.4%，城鎮調查失業率4.4%。報告稱，今年新疆將積極建設農業強區，實施糧食產能提升行動，落實4,230萬畝糧食和190萬畝油料種植面積目標任務，力爭新增糧食產量100萬噸以上，同時推動文旅深度融合發展，力爭接待遊客3億人次。

報告提到今年政府工作的總體要求時強調，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全、開放和穩定，牢牢把握新疆在國家全局中的戰略定位，賦予經濟社會發展更多政治意義，紮實推進自治區長治久安，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質量提升和增長，確保社會大局持續穩定。