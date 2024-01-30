智障男疑遭誤判犯搶劫　病逝後始獲法院決定再審

安徽智障男子李四強早年疑被誤判犯搶劫案，入獄9年，出獄不久後離世。為還李四強清白，其家人8年來奔走多地申訴。廣東省高級人民法院周一（29日）發布消息，認為該案符合再審條件，決定指令潮州市湘橋區人民法院對此案再審。李四強的兄長李奎星對此表示滿意。

李四強的家人一直堅稱，相關搶劫案發生時，李四強人在安徽利辛的村裏，不在廣東汕頭，於是決定替他申訴。李奎星周一重申，這麼多年來家人之所以堅持申訴，是因為案發時李四強就在家，不可能犯罪，因此之前判決是錯誤的，應該予以糾正。

據早前報道，患有智障的李四強於2005年失蹤，江蘇省南京市建鄴區警方2007年進行流動人口普查時，發現了在南京打工的李四強。因其身上有一張搶劫案逃犯「劉西文」的身份證，他被抓後以「劉西文」的身份被廣東汕頭市龍湖區法院認定在汕頭犯下搶劫罪。服刑期間，監獄管教人員發現「劉西文」實為李四強，法院調查後裁定他冒用「劉西文」身份參與汕頭搶劫案，將判決中的「劉西文」更正為「李四強」，他繼續服刑。2016年，刑滿獲釋的李四強回到老家2個月後因病離世。