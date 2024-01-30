受賄2254萬人民幣　中國田徑協會前主席于洪臣認罪

中國足壇貪腐案這兩天開庭審理，湖北省黃石市中級人民法院周二（30日）一審公開審理中國田徑協會前主席、中國足球協會前副主席于洪臣受賄案。他被控受賄約2,254萬元（人民幣，下同，約2,490萬港元），當庭認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

黃石市人民檢察院指控，于洪臣先後利用擔任國家體育總局足球運動管理中心副主任、中超聯賽有限責任公司董事長、中國足球協會副主席、黨委書記、國家體育總局田徑運動管理中心主任、中國田徑協會副主席兼秘書長等職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在公司經營、聯賽晉級、職務競聘等事項上提供幫助。他於2010年4月至去年2月非法收受上述賄款，其中350萬元（約386萬港元）尚未實際取得。

松滋市人民法院周二亦審理中國福特寶足球產業發展公司前總經理、中超聯賽有限責任公司前總經理董錚受賄案。黃石市中級人民法院周一（29日）已審理中國足球協會前主席陳戌源受賄案，足協前國管部部長陳永亮和武漢市足球管理中心前競賽部部長劉磊，同日分別於咸寧市咸安區人民法院和嘉魚縣人民法院受審。