緬北電騙案10重大疑犯押解回國　包括四大家族成員

白所成（中）由公安在雲南昆明長水機場押走。

緬甸周二（30日）向中國移交10名緬北電騙案重大嫌疑人，包括果敢四大家族的白所成、魏懷仁等。

緬甸警方向中國公安移交白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人，他們乘坐中國民航包機降落在雲南昆明長水機場。公安機關相關負責人表示，雲南公安機關不斷深化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務執法合作，在前期持續不斷打擊下，截至目前已有4.4萬名緬北電訊網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中國，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹171名，網上在逃人員2,908名。

緬北果敢自治區以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國公民瘋狂實施電訊網路詐騙犯罪活動，詐騙金額龐大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節極為惡劣。中國公安機關去年12月10日，對白所成等10名詐騙集團重要頭目公開懸賞通緝，目前仍有白應蘭、魏榕、魏青松、劉積光4名犯罪嫌疑人在逃。