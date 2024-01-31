春節全市辦近萬場活動　多地博物館延長開放

北京市2024龍年春節文化活動新聞發布會周一（29日）表示，春節期間該市將大力增強春節文化供給，舉辦各類文化活動近萬場。內媒同日報道，內地多家博物館陸續發布春節假期開放安排，以免遊客撲空。

春節期間，北京市各大公園將陸續推出賞花、非遺體驗、文藝展演等80多項活動，全市各大花卉市場將有2,000萬盆年宵花卉上市。國家大劇院等地標性演出場所和演藝新空間將有2,000場舞劇、雜技和大戲等演出。全市亦將按重大節假日等級開啟2,809處景觀照明設施，全面延長夜間景觀照明時間。全市16個區和經開區將舉辦村晚、市集和嘉年華等活動逾3,700場；各重點商圈集中舉辦消費體驗和讓利促銷活動逾1,000場；多間博物館將策劃215項展覽，全市春節活動多不勝數。

另外，內地多間博物館發布春節假期開放安排，其中中國國家博物館、故宮博物院、陜西歷史博物館和北京大運河博物館除夕（2月9日）閉館，除北京大運河博物館初一（2月10日）延至下午1時開館，其餘初一至初八正常時間開放。江蘇南京博物院除夕、初一閉館，初二至初八開放並延時閉館；四川三星堆博物館除夕閉館半天，初一至初七延長開館至晚上8時。