廣州專項行動　收繳24.3噸煙花爆竹

廣東省廣州市應急管理局周二（30日）表示，自開展煙花爆竹「打非治違」專項行動以來，共查處煙花爆竹非法行為案例14宗，收繳煙花爆竹24.3噸。

廣州市應急管理局將會同公安、交通運輸、市場監管等部門持續開展煙花爆竹「打非治違」專項行動，嚴厲打擊煙花爆竹非法經營、儲存、運輸等行為，對違反治安管理的，依法實施治安處罰，對構成犯罪的，依法追究刑事責任。深圳市鹽田公安分局亦開展嚴禁燃放煙花爆竹宣傳排查整治活動，加強煙花爆竹燃放安全管理監管工作。警方在華大公寓明珠道路口處、泊郡雅苑明珠道路口處及悅海花園明珠路口處，安放了3塊禁燃煙花宣傳指示牌，鼓勵群眾舉報違規違法生產、經營、儲存、運輸、燃放煙花爆竹行為。

湖北省應急管理廳近日亦通報3宗煙花爆竹領域行刑銜接（行政執法和刑事司法相銜接）典型案例，包括恩施市建始縣萬某、枝江市張某某涉嫌非法經營罪及十堰市鄖陽區白某某涉嫌危險作業罪。萬某非法經營煙花爆竹3,481件，涉案金額高達約17.5萬元（人民幣，下同，約19.2萬港元）；張某某非法經營煙花爆竹189件及零散煙花爆竹210個，價值約11.3萬元（約12.4萬港元）；白某某則非法存儲煙花爆竹產品1,065箱（盤）。3人目前被移送公安機關依法追究刑事責任。