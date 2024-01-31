內地迎15年來冬季最強雨雪　恐影響春運

山東濟南有工程人員冒着風雪維修交通燈。

內地周三（1月31日）至下周一（2月5日）料出現大範圍雨雪天氣，主要受影響地區為中東部。中央氣象台預計，這次雨雪天氣過程為2009年以來冬季最強，具有極端性，中國氣象局周三啟動三級應急響應。內地鐵路部門表示，將根據天氣影響情況，調整部分路線旅客列車運行方案，請旅客注意天氣變化及出行服務訊息。

中央氣象台周三上午6時發布暴雪藍色預警，這次大範圍雨雪冰凍天氣過程具有影響範圍廣、累計雨雪量大、持續時間長、凍雨面積大等特點。陝西、山西、河北、河南、山東、湖北、重慶、遼寧、吉林等地降雪量可達10至25毫米，局部地區更超過30毫米。山東、河南、湖北、安徽、江蘇、湖南、貴州等地周四至下周日（2月1日至4日）有凍雨，影響面積共計43萬平方公里，影響範圍之大、省份之多為2009年以來之最。此次雨雪過程持續時間為6天，也是近15年以來最長。陝西、山西、河北、河南、山東、江蘇、安徽、湖北、重慶、江西、湖南等地部分地區過程累計降雨量將接近或突破歷史同期極值。

氣象專家提醒，本次雨雪過程正逢春運返鄉高峰期，雨雪天氣令道路積雪、結冰和低能見度，易導致高速公路形成交通擠塞或事故，建議市民密切留意天氣預報預警和交通部門發布的路況訊息，確保出行安全。中央氣象台周二（1月30日）發布河南鄭州「全黑」預報圖，顯示全域降雪量料達20毫米甚至30毫米以上，連同積雪深度或破歷史同期極值，更稱「這麼離譜的預報圖第一次見」。有鄭州市民稱，市區多處路邊已提前堆放很多融雪劑。