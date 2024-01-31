弑母北大高材生被執行死刑　沒申請會見親屬

北京大學高材生吳謝宇2015年殺害母親謝天琴，再騙親友借錢，福建省高級人民法院去年二審駁回上訴，維持判死刑。最高人民法院近日作出裁定，核准吳謝宇死刑。福州市中級人民法院周三（31日）遵照最高人民法院下達的執行死刑命令對他行刑，該市人民檢察院派員臨場監督。行刑前，法院告知吳謝宇可申請會見親屬，但他未提出申請。

最高人民法院覆核確認，吳謝宇悲觀厭世，曾產生自殺之念，其父病故後，認為謝天琴生活失去意義而弒母，後隱瞞真相騙取親友144萬人民幣（約160萬港元）揮霍，並購買10多張身份證件以隱匿身份。最高人民法院認為，吳謝宇連續實施故意殺人、詐騙、買賣身份證件犯罪，主觀惡性深且毫無悔罪誠意，應依法懲處，一審判決、二審裁定證據確實，定罪準確，量刑適當，故核准福建省高級人民法院維持判處死刑。

吳謝宇死刑覆核辯護律師鄭曉靜周三向內媒表示，她聯絡福州市第一看守所要求安排會見其當事人，看守所警員回覆稱「不用來了」，指吳謝宇周三早上8時已被法院帶走準備行刑。鄭曉靜曾向最高人民法院提交不核准吳謝宇死刑的法律意見，又稱吳謝宇在看守所的精神狀況穩定，求生欲望很強，希望能活着贖罪。